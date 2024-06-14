Восемь стоматологических клиник Челябинской области объединились, чтобы отправить гуманитарный груз зубным врачам, которые работают в зоне СВО. В передаче гуманитарного груза принял участие заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Южноуральцы первыми в стране изготовили специализированные мобильные стоматологии для помощи бойцам СВО. А сейчас наши врачи объединились, чтобы привнести свой вклад в победу», — говорит Алексей Фартыгин.
В составе гуманитарного груза 106 наименований инструментов и расходных материалов: это салфетки, скальпели, штифты, пинцеты, перчатки, шприцы, средства анестезии и многое другое.
«Это мероприятие — важная веха в истории стоматологического сообщества Челябинской области, это повод объединиться всем стоматологам и клиникам Челябинска и области», — подчеркнул председатель Ассоциации стоматологов Челябинской области Никита Головин.
Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил на передовую уникальные мобильные стоматологические кабинеты, разработанные и произведенные в Миассе.