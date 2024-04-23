Алексей Текслер презентовал передвижную стоматологию для фронта

Сегодня два «Урала», на базе которых созданы кабинеты, отправились «за ленточку»

Во вторник, 23 апреля, в зону проведения специальной военной операции из Челябинской области отправились два передвижных стоматологических кабинета, созданных на базе автомобилей «Урал». Отправка уникального гуманитарного груза состоялась в рамках заседания, посвященного двухлетию деятельности Штаба по гуманитарному сотрудничеству «Единой России», в котором в режиме прямого включения принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Еще один наглядный пример того, как помогаем фронту. Сегодня в рамках штаба „Единой России“ по гуманитарному сотрудничеству передали два передвижных стоматологических кабинета нашим военным из 90‑й танковой дивизии. В зоне проведения СВО, где нет возможности лечить зубы, потребность в них очень большая», — отметил глава региона.

Автомобиль полностью автономный, не зависит от доступности инфраструктуры.

«Челябинская область — центр специального машиностроения. Мы с огромным удовольствием и ответственностью взялись за исполнение данной задачи. Первые две машины сделаны, сейчас они уедут в воинские части. Эти кабинеты могут работать абсолютно автономно, на передовой. Они состоят из нескольких отсеков: помещение приема пациентов, непосредственно стоматологический кабинет, оснащенный современным оборудованием и расходными материалами, рентген-аппаратом, технический блок с генератором, санитарная комната. Наши медики опробовали эту машину, она будет востребована и для гражданских целей», — высказал уверенность глава региона.

Первый зампред Совфеда РФ, председатель партии «Единая Россия» Андрей Турчак поблагодарил Алексея Текслера за уникальную разработку:

«Вы смогли реализовать эту идею, хотя я знаю, что был пройден тяжелейший труд сертификации. Этот автомобиль готов к серийному производству, к поставкам в войска, МЧС, Минздраву, ФМБА, в регионы с труднодоступными районами. Военные ждут с нетерпением эту технику».