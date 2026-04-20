Золотянка украсила территорию нацпарка «Зигальга»

Этот первоцвет устойчив к капризам погоды

Леса и поляны национального парка «Зигальга» украсили небольшие желтые цветы селезеночника очереднолистного, который также известен как золотянка, куричья слепота, чертово золото и грыжевая трава. Это один из самых ранних первоцветов, который можно встретить повсеместно, рассказали в нацпарке.

«Селезеночник бесстрашно забирается даже в тундру, а весенние капризы в виде заморозков для него — просто легкое недоразумение»,— отметили инспекторы.

Кстати, золотянка — растение съедобное и очень полезное. Его надземная часть содержит витамин С, калий, медь, бор и другие микроэлементы. Его листья и стебли можно добавлять в супы и салаты. Но срывать их следует только до образования семян, так как семена этого растения ядовиты.

Все чаще на территории Челябинской области стали распускаться и другие, редкие первоцветы. За их сбор предусмотрены крупные штрафы.