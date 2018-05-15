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/ Трехдневная массовая йога-практика состоится на озере Тургояк

Трехдневная массовая йога-практика состоится на озере Тургояк

Участникам расскажут об органичном образе жизни.
сегодня в 13:50
  |  Общество

Международный фестиваль йоги пройдет на берегу озера Тургояк в начале июня. Начинающие и опытные практики смогут помедетирировать, освоить новые асаны и попробовать на себе новые направления йоги. Например, акро или дживамукти. Организаторы также обещают рассказать о техниках гейш, цигун, а еще мышечных рефлексах, шаманских плясках и даже пилатесе. Такие разные направления объединят под девизом «Ты в порядке — мир в порядке. Органичный образ жизни здоровой нации».

Фестиваль станет коммуникационной площадкой, на которой соберутся не только профессионалы отрасли и участники рынка (студии йоги, фитнес-клубы, велнесс-центры), но и более 500 любителей йоги и практикующих здоровый образ жизни. Мероприятие позиционируется как новый формат современного и здорового досуга для всей семьи. Помимо йога-практик с 20 хедлайнерами со всего мира, в программе предусмотрены водные виды спорта, экстремальные активности и спортивные соревнования, для детей — развивающая анимация, игры и квесты. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Фестиваль йоги проходит не в первый раз. Участники объясняют: такие практики кардинально отличаются от стандартных в помещении. А единение с большим количеством людей дарит непередаваемые ощущения.

Я занималась на большой открытой площадке дважды. Там было около 150 человек, и это абсолютное другой опыт. Залы летом вообще не котируются, и, если есть возможность, все бегут на природу. Тут и ощущение единения с большим количеством людей, и слияние с природой. А на Тургояке ещё и воздух свежий. — рассказала сайту «Первый областной» инструктор йоги Анна Казакова.

Фестиваль Organic Nation 2.0 состоится с 1 по 3 июня. Информацию о программе, проживании, условиях участия можно узнать на официальном сайте проекта.

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