/ Зима в Челябинске начнется без снега

﻿Синоптики не считают ситуацию на Южном Урале аномальной.

Сегодня заканчивается осень, завтра 1 декабря. Однако снега челябинцы пока особо и не видели, не прогнозируют его синоптики и на первые дни зимы. Тем не менее для Южного Урала это не считается природной аномалией, до бесснежного рекорда остается еще 2 недели.

У нас самое позднее установление снежного покрова было в 2008 году — 13 декабря. По климатическим данным у нас снег должен был установиться уже 16 ноября. Но из-за обширного антициклона, который на территории Челябинской области не дает прохождению фронтов, у нас снег весь в Европе. В горах есть снег, например, уже в Златоусте уже 10 сантиметров, Верхнем Уфалее и Нязепетровске 5–8 сантиметров, но у нас пока в Челябинске не ожидается. Вся следующая неделя будет еще теплее, где-то около 0 будет, ночью «-5». — сообщила заместитель начальника Челябинского гидрометцентра Ирина Попова.

В конце текущей недели синоптики обещают усиление ветра, без осадков, установление снежного покрова не ожидается.









