Зима-2026 в Челябинской области ожидается теплой

Об этом свидетельствуют предварительный прогноз и погодные приметы

Составить прогноз погоды на несколько месяцев вперед — задача почти невыполнимая, поскольку точные прогнозы составляются не более чем на три дня. Однако прогностические модели уже показали, что предстоящая зима на Среднем и Южном Урале ожидается теплой. Отклонения от нормы в сторону плюса показала модель «Рединг».

Всемирная метеорологическая организация обещает теплой первую половину зимы. Ожидается, что в среднем температура будет на 1—4 градуса выше нормы.

Народные приметы также свидетельствуют о том, что зима в Челябинской области будет теплой. По наблюдениям наших предков, смешанные осадки 9 ноября предвещали мягкую зиму.

Однако существуют и другие прогностические модели, согласно которым предстоящая зима будет обычной и даже морозной. По народным приметам снег 9 ноября также предвещает холодную и снежную зиму.

Новый предварительный прогноз на предстоящей сезон синоптики составят ближе к декабрю.