Журналисты медиахолдинга «Первый областной» получили награды юбилейного медиафеста

В числе победных номинаций — «Мир глазами молодых»

Журналистские материалы о провалах в стартапах, подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны и о семьях в нашем регионе стали победителями областного конкурса профессионального мастерства. XXV медиафестиваль Челябинской области подвел итоги. В числе победителей конкурсов правительства региона — журналисты медиахолдинга «Первый областной».

Сразу по два диплома взяли Яна Тормина и Полина Герасимова с телеканала ОТВ. Выпускающий редактор областных новостей Яна Тормина получила I премию в номинации «Мир глазами молодых» за проект «Прими меня таким», а также стала лауреатом творческого конкурса «Огонь Победы — 2024» в номинации «Памятники говорят» за специальный репортаж «Первые».





«Победа в каждом конкурсе для меня — это, прежде всего, стимул работать дальше, стараться еще больше. Это всегда очень вдохновляет на новые проекты. Когда я получаю дипломы за свою работу, я не подвожу итог, а думаю, что я могу сделать еще», — поделилась эмоциями Яна Тормина.

Она отметила важность профессиональной оценки экспертов и работу команды: операторов, режиссеров монтажа.

«Все мои коллеги, которые создают со мной эти проекты, они меня вдохновляют. Спасибо им за такой большой труд», — поблагодарила Яна.

Два диплома получила и корреспондент Полина Герасимова: I премию в номинации «Наше, южноуральское!» за сюжет «Как живет южноуральская глубинка» и I премию в номинации «Преданы Отчизне» за репортаж «Из тыла с любовью».

Диплом получила и журналист информагентства «Первое областное» Оксана Бархатова. Жюри оценило ее материал «На Русском экономическом форуме в Челябинске назвали нормальным провалы стартапов» в номинации «Мир глазами молодых».





«Мне было волнительно и радостно узнать, что я в числе победителей конкурса. Такие победы вдохновляют и мотивируют расти дальше. Мой материал — про провалы и неудачи, которые могут случиться с каждым предпринимателем. Что на один успешный проект приходится десять не таких успешных. И это нормально. Главное — концентрироваться на том, что получается, и идти вперед», — поделилась Оксана.

Редактор телеканала «Восточный экспресс» из Миасса Марина Богатырева и телеоператор Владислав Проходцев получили диплом в номинации «Проекты, меняющие жизнь» за материал «Инклюзивная экотропа Тургояк». Журналисты газеты «Звезда» Агаповского района получили первое место в номинации «Семейный альбом» за серию публикаций о семьях.







Кстати, в этом году медиафест был посвящен Году семьи и назывался «Южный Урал. Родные». Всего участие в мероприятии приняли около 300 человек не только из Челябинской области, но и из Москвы, Дагестана, Башкирии и даже Казахстана.