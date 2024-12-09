Журналист сетевого издания 1obl.ru победила в конкурсе губернатора Челябинской области

Победу в номинации ей принесла серия материалов о взятках

Корреспондент Первого областного информагентства Анастасия Посохова стала победителем губернаторского журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию.

Жюри оценило серию работ Анастасии о взятках в Пенсионном фонде России.

«Очень рада быть причастной к освещению важной темы коррупции, особенно в госорганах. Убеждена, что расследования в этом направлении проводятся тщательно и безошибочно», — поделилась Анастасия.

Познакомиться с серией материалов можно на нашем сайте.