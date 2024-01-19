Челябинский суд назначил 16 лет колонии Виктору Чернобровину

К реальному сроку приговорен и второй фигурант дела о взятках в региональном отделении ПФР

Сегодня, 19 января, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему руководителю регионального отделения ПФР Виктору Чернобровину и экс-начальнику административно-хозяйственной части фонда Рудольфу Зайцеву. Они признаны виновными в получении взяток от представителя охранной организации «Аквилон» и завышении стоимости госконтрактов на покупку помещений для отделений фонда, передает журналист Первого областного информагентства из зала суда.

«Суд приговорил Рудольфа Зайцева к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф 138 миллионов рублей. Виктора Чернобровина приговорить к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 400 миллионов рублей», — огласил решение судья.

Поддержать осужденных сегодня пришли их коллеги.

«Это беспредел, слов нет. Будем обжаловать», — прокомментировал Виктор Чернобровин.

Адвокат Рудольфа Зайцева Иван Малеев с приговором не согласен и считает его суровым.

«Решение несправедливое. Мой подзащитный пенсионер, у него есть заболевания. Он не являлся должностным лицом, его участие в деле считаем недоказанным. Приговор будем обжаловать в областном суде», — прокомментировал адвокат.

Напомним, Виктора Чернобровина и Рудольфа Зайцева обвиняют в получении 26,7 млн рублей взяток от директора охранного предприятия «Аквилон». Также судом установлено, что он получил от руководителей охранных предприятий прогулочный катер Yamaha.

Экс-руководителя регионального отделения ПФР (ныне СФР) также обвинили в злоупотреблении полномочиями при покупке помещения для отделений фонда.

Согласно материалам дела, управляющий Виктор Чернобровин в 2012 году заключил госконтракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов ПФР. Здание находилось в селе Октябрьском, а нежилое помещение — на улице Советской в Челябинске. Ущерб федеральному бюджету превысил 80 миллионов рублей.

Одним из доказательств коррупционной схемы между ЧОО «Аквилон» и региональным отделением ПФР стало задержание с поличным бывшего заместителя Чернобровина Александра Орехова. В один из июльских вечеров в 2021 году Орехов приобрел в магазине «Мавт» на улице Российской сидр и пакет. К магазину на KIA Sorento подъехал директор ЧОО «Аквилон» Михаил Васильев. Он передал Орехову четыре пачки купюр. Деньги Орехов положил в пакет с сидром. В этот момент оперативники задержали фигуранта дела с поличным, однако экс-заместитель начальника ПФР поначалу говорил, что не знает, откуда в пакете взялись более трех миллионов рублей. Позже Александр Орехов заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.



Виктор Чернобровин вину не признал.