Живодер держит в страхе жителей поселка Якупово Челябинской области

Полиция возбудила уголовное дело

В редакцию 1obl.ru обратились жители поселка Якупово. Их животных убил местный живодер. По словам хозяев, мужчина привязал их лапы к колючей проволоке, прицепил к машине и ездил по всей деревне. Убиты несколько собак.

Хозяева предполагают, что после издевательств он переехал животных машиной. За всем этим зверством наблюдали школьники. Дети настолько напугались увиденного, что не могли прийти в себя несколько дней.

Хозяйка убитой собаки сообщила нашей редакции, что этот случай не первый. Жители Якупово боятся живодера и надеются, что его получится привлечь к ответственности.

В полиции Челябинска сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 245 «Жестокое обращение с животными».

