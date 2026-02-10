В Челябинске живодер постирал кота в машинке и выкинул в мороз на балкон

В ветеринарную клинику животное принесли с температурой тела 32 градуса

Избитого и замерзшего двухлетнего кота без сознания принесли в челябинскую ветклинику. У животного была сломана челюсть, выбиты зубы, вырваны когти. Температура тела кота составляла 32 градуса. Историю про нечеловеческую жестокость ИА «Первое областное» рассказал главврач клиники «ВетМен» Есен Джапаров.

«Перед Новым годом в нашу клинику принесли двухлетнего мейн-куна в состоянии, которое сложно описать словами. По словам хозяйки, муж жестоко избил питомца, затем „помыл“ его и выбросил на балкон при −30°С на всю ночь. Женщина обратилась к нам через пять часов после того, как обнаружила кота на балконе», — говорят в клинике.

Один глаз у кота не реагировал на свет, а вся шерсть была в колтунах от стирального порошка. Врачи согревали, снимали боль, восстанавливали водный баланс у животного. Но травмы, ссадины и ушибы были несовместимы с жизнью.





На следующий день у животного отказали органы, и врачи были вынуждены его усыпить.

Хозяйка мейн-куна отказалась писать заявление на сожителя. Врачи ветклиники подали на мужчину заявление сами. Полиция проводит проверку. Живодеру грозит наказание по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ведомство проводит дослественнную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



