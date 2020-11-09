Жителю Карабаша вынесли приговор за незаконную рыбалку

Мужчина ловил рыбу на Аргазинском водохранилище.

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В Карабаше мировой суд вынес приговор 64-летнему местному рыбаку. Мужчина признан виновным в незаконном вылове водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий на особо охраняемых природных территориях.

В сентябре прошлого года на Аргазинском водохранилище мужчина, используя сети из лески, выловил 30 окуней и 43 экземпляра плотвы. Своими действиями он причинил ущерб Нижнеобскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству в размере 36,5 тысячи рублей.

«Мужчина полностью возместил причиненный преступлением ущерб, раскаялся в содеянном», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Виновному назначили судебный штраф.