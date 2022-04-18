Жителям Копейска предлагают выбрать сквер для благоустройства в 2023 году

Голосование продлится до 30 мая

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства стартовало в минувшую пятницу и продлится до 30 мая. Жителям Копейска предложили проголосовать за один из семи проектов скверов. На улицах в этом им помогут волонтеры, также все желающие могут сделать выбор на платформе 74.gorodsreda.ru, сообщили в администрации города.

В список объектов для голосования вошли семь территорий:

сквер на пр. Победы (между домами 28а и 20а);

сквер имени Сутягина (возле МОУ СОШ № 6);

сквер в районе ДК им. Петрякова на ул. Электровозной, 11 в Железнодорожном жилом массиве;

сквер за ДК им. Маяковского, ул. Коммунистическая, 12 в Старокамышинском жилом массиве;

прилегающая территория к водоему на пр. Коммунистическом;

сквер ДК им. Вахрушева и аллеи по ул. 22-го Партсъезда в Вахрушевском жилом массиве;

сквер «Сокол» (восточнее ул. Железняка, 2) в Вахрушевском жилом массиве.

Планируется выбрать четыре объекта-победителя, которые наберут наибольшее количество голосов. Результаты объявят после 30 мая.

Напомним, голосование проходит по всей стране в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Челябинской области для голосования представлены 180 объектов, расположенных во всех районах региона.