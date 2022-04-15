Южноуральцы начали выбирать парки, скверы и бульвары для благоустройства в 2023 году

Онлайн-голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая

Уже в мае в Челябинской области начнут благоустраивать парки, скверы, набережные и дворы по нацпроекту «Жилье и городская среда». Тем временем южноуральцам предлагают выбрать объекты, которые приведут в порядок в 2023 году. Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 74.gorodsreda.ru.

«Проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий», — рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Проголосовать можно:

— на странице 74.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

— на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;

— через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Жителям Челябинска на выбор представлены семь мест, которые могут благоустроить в рамках голосования:

— территория на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской;

— пешеходная зона вдоль дома 4 по улице Евтеева;

— пространство между домами 24 и 26 по улице 60-летия Октября;

— сквер перед ДК «Станкомаш»;

— пешеходная зона на гостевом маршруте улицы Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала;

— благоустройство садово-паркового комплекса — объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место „Монастырская заимка „Плодушка“»;

— территория по шоссе Металлургов напротив рынка «Михеевский».

В Челябинской области для голосования представлены 180 объектов, расположенные во всех районах региона, сообщили в пресс-службе Минстроя.

Напомним, в текущем году в Челябинской области благоустроят 124 общественных пространства, за которые жители проголосовали в 2021 году.