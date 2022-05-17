Жителям Донбасса доставили гуманитарную помощь из Челябинска

Продукты и средства гигиены волонтеры раздали нуждающимся

Челябинская область отправила гуманитарную помощь жителям Мариуполя. Большегрузы с продуктами и средствами гигиены прибыли в Донбасс, где их раздали нуждающимся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

В АО «Газпром газораспределение Челябинск» и «Челябинскгоргаз» организовали сбор средств для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Деньги по рекомендации президентского движения направили в Ростовскую область для покупки продуктов, средств гигиены и других предметов первой необходимости.

«Мы не можем оставить в беде жителей Донбасса. Социально ориентированные компании, которые подключаются к этой работе, делают большой вклад в наше общее благое дело», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Напомним, ранее более 1500 кг гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также для участвующих в спецоперации на Украине российских военных собрали члены Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области.