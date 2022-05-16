Южноуральские охотники и рыболовы собрали 1,5 тонны продуктов для ДНР и ЛНР

Одного только меда было собрано 550 килограммов

Более 1500 кг гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также для участвующих в спецоперации на Украине российских военных собрали члены Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской области, сообщила общественная организация на своем официальном сайте.

Сбор благотворительной помощи проходил по инициативе правления «Облохотрыболовсоюза» и председателя организации Валерия Ческидова. Было собрано большое количество продуктов питания длительного хранения и предметов первой необходимости: сгущенное молоко, мясные и рыбные консервы, макаронные изделия и крупы, продукты питания быстрого приготовления, пчелиный мед, питьевая вода в герметичной упаковке, моющие средства, перчатки, рукавицы, элементы питания, бытовая техника и другое.

Отмечается, что помощь адресована не только жителям ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию, но и оставшимся на территории Донбасса. А также российским военным, участвующим в спецоперации на Украине.

Около трети всего объема гуманитарной помощи приходится на пчелиный мед. Сбор этого продукта среди коллег-пчеловодов организовал егерь пластовского подразделения «Облохотрыболовсоюза» Андрей Жуков. Всего пчеловоды Пластовского и Уйского районов собрали в сумме более 550 килограммов меда.

«Передача ценного груза состоялась в центральном офисе региональной общественной организации „Союз обществ охотников и рыболовов“ Челябинской области, и с сопровождением груз был доставлен по месту назначения», — отчитались в «Облохотрыболовсоюзе».

Сбор благотворительной помощи продолжается.