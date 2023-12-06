Жителям Челябинской области из-за морозов рекомендовали не выезжать за город

В северных районах температура упадет до −38°C

Управление федеральных автодорог «Южный Урал» рекомендовало водителям Челябинской области воздержаться от поездок по загородным трассам в ближайшие дни из аномальных морозов. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

«Рекомендуется не выезжать на федеральные трассы без крайней необходимости. Дорожные службы и Госавтоинспекция осуществляют патрулирование федеральных дорог в усиленном режиме», — говорится в предупреждении.

По данным управления, в ночь на 7 декабря температура воздуха в северных районах Челябинской области опустится до −38°C. Аномально холодная погода сохранится 8 и 9 декабря.

Ранее ИА «Первое областное» публиковало аналогичный прогноз.