Ночной мороз до −38 градусов и туманы прогнозируют в Челябинской области 7 декабря

Местами возможны слабые осадки

Крепкие морозы нагрянут в Челябинскую область уже в ночь на четверг, 7 декабря: местами похолодает до −38 градусов! Почти вдвое выше температура воздуха будет в южных районах. Аналогичная ситуация ожидается и в четверг днем. Ветер будет слабым. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров упадут до −31 градуса, днем существенно не потеплеет — синоптики обещают −25…−27 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −20 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер слабый северного направления.

В Сатке прогнозируют до −24 градусов. Преимущественно пасмурно, возможны слабые осадки.

От −18 до −22 градусов столбики термометров покажут в Катав-Ивановске. Небо будет хмурым, также возможен слабый снег.

В целом в регионе в ночь на четверг температура опустится до −28…−33 градусов, на юге будет около −21 градуса, а на севере и в низинах до −38 градусов. Переменная облачность, в горах местами слабый снег. Днем ожидается −23…−28 градусов, на юге и крайнем западе от −16 до −21 градуса. Местами слабые осадки, в целом переменная облачность. Утром туманы. Ветер северный 2—7 метров в секунду.