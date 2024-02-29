Жителям Челябинской области стало проще получить до 200 тысяч рублей на газификацию

Теперь этим правом наделены семьи нацгвардейцев, участвовавших в СВО

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в четверг, 29 февраля, приняли в окончательном чтении закон о выплатах на покупку и установку газового оборудования. Теперь деньги стало получить проще. Расширена и категория получателей. Закон принят по инициативе губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент информагентства.

Напомним, в Челябинской области жители могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования в дома. Сумма выплат росла от 60 тысяч рублей до 100, 150, а для отдельных категорий граждан — до 200 тысяч рублей. Сегодня депутаты расширили категории получателей этих денег — теперь до 200 тысяч рублей смогут получить и семьи нацгвардейцев, принимавших участие в спецоперации.

По словам докладчика, министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, речь идет о семьях военных, проходящих службу в войсках Росгвардии и имеющих звание сотрудников полиции, принимавших или принимающих участие в спецоперации. Также к получателям выплаты отнесли и членов семьи нацгвардейца — собственника жилого помещения.

Ранее на Южном Урале правом получения этой выплаты наделили участников СВО в числе контрактников, добровольцев и мобилизованных.

Кроме того, сегодня депутаты исключили критерий нуждаемости для получения выплаты инвалидам первой группы и людям, ухаживающим за ними.