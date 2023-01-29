Жителям Челябинской области предлагают написать гимн для добровольческого батальона «Южноуралец»

Также челябинцев призывают принять участие в разработке символики батальона

Талантливых жителей Челябинской области приглашают принять участие в написании гимна для добровольческого батальона «Южноуралец». Как написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» предприниматель из Магнитогорска Евгений Чепурин, победителя выберут сами бойцы.

«Совместно с командованием добровольческого батальона Челябинской области „Южноуралец“ мы приняли решение объявить конкурс на написание гимна для батальона. Многие знают и слышали про наших добровольцев, которые приняли решение принять участие в специальной военной операции»,— написал предприниматель.

К участию приглашают творческие коллективы, композиторов, поэтов, начинающих и состоявшихся исполнителей.

Кроме того, Евгений Чепурин приглашает дизайнеров и полиграфические агентства принять участие в разработке символики батальона для изготовления флага.

«У вас появилась уникальная возможность вписать свое имя в историю создания боевого подразделения, которое с честью несет службу в зоне СВО по обеспечению надежной и устойчивой связи для взаимодействия всех родов войск»,— добавил предприниматель.

Ранее Евгений Чепурин рассказал ИА «Первое областное» о том, как он организовывал в Магнитогорске сбор гумпомощи для бойцов батальона «Южноуралец».