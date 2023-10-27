В челябинском парламенте заседания будут начинаться с гимна России

Депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за изменения в регламент

С сегодняшнего дня, 27 октября, все заседания Законодательного собрания Челябинской области будут начинаться с прослушивания гимна России. К такому решению южноуральские парламентарии пришли вчера в ходе 43-го заседания. В свою очередь, гимн Челябинской области будет звучать после закрытия сессии, сообщается на сайте Заксобрания Челябинской области.

«Мы внесли изменения в закон „О гимне Челябинской области“ и в действующий Регламент Законодательного собрания. Учебная неделя в наших школах уже более года также начинается с заслушивания государственного гимна — это, безусловно, важный элемент патриотического воспитания наших детей. И школьник, и уже взрослый человек, когда исполняется гимн, чувствует себя сопричастным к событиям, которые происходят в стране, в родном городе, районе», — считает спикер Заксобрания Олег Гербер.

Отметим, что с инициативой начинать заседания с прослушивания гимна России выступил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. Он отметил, что такую практику применяют в ряде регионов страны. Депутаты комитета поддержали инициативу, а вчера единогласно проголосовали, внеся изменения в регламент парламента.

Глава депутатского корпуса также заявил о принятии ряда важных законопроектов на завершившемся заседании Законодательного собрания. Депутаты скорректировали областной бюджет, одобрили социальные инициативы и внесли изменения в сферу экологического законодательства. Кроме того, Олег Гербер добавил, что завершаться заседания парламента будут прослушиванием гимна Челябинской области.