Жителям Челябинской области пообещали снег на Новый год

К Южному Уралу движется циклон, но не «Ваня»

Через несколько дней Челябинскую область посетит циклон, который принесет с собой очередную метель. В новогоднюю ночь южноуральцев также ожидают снегопад и умеренный мороз. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА «Первое областное» сделала климатолог и доцент ЧелГУ Екатерина Пестрякова.

Ученый пояснила, что недавняя снежная буря на западе области (немного захватившая и Челябинск) была вызвана западным циклоном. Поскольку такие атмосферные вихри возникают сериями, то стоит ожидать скорого возвращения снеговых облаков с европейской части России.

«Правда, основная масса осадков, скорее всего, выпадет на западном склоне Уральского хребта. Нам, как всегда, достанутся крохи», — считает Екатерина Ивановна.

Собеседница агентства отметила, что во время недавней метели, парализовавшей движение по федеральной трассе М-5 «Урал», циклон задел Челябинскую область лишь по касательной. Екатерина Пестрякова опровергла предположение, что атмосферный вихрь был связан с циклоном «Ваня», который до этого завалил снегом Москву.

«„Ваня“ — это южный циклон, который возник в Средиземноморье, где проходит умеренный атмосферный фронт. Рожденные там циклоны редко посещают европейскую часть России, а Урал тем более. Но если бы такое случилось, для нас это было бы хорошо. У нас вододефицитный регион, и хороший снегопад нам бы не помешал», — считает климатолог.

Кстати, по ее словам, у метеорологов принято давать имена только разрушительным тропическим циклонам, к которым «Ваня» не относится. Традицию нарушили немецкие синоптики из частного института — скорее всего, в рамках коммерческого заказа.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в результате снегопада и пришедшей вслед за ним оттепели в Челябинске возникла опасность схода снега с крыш и падения сосулек.