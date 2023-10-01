Жительница Трехгорного после учебы вернулась в родной город и стала преподавателем

Девушка работает по программе «Земский учитель»

Учитель русского языка и литературы Валерия Савельева родилась и выросла в небольшом южноуральском городе Трехгорном. Окончив школу, девушка уехала в Челябинск учиться в педагогический вуз. А окончив его, вернулась работать не только в родной город, но и в родную школу по программе «Земский учитель». Подробнее об истории педагога рассказали в пресс-службе администрации Трехгорного.

Валерия Савельева училась в школе № 110. Еще будучи школьницей она поняла, что хочет стать преподавателем. Окончив ЮУрГППУ, 23-летняя девушка вернулась в Трехгорный и стала частью коллектива родной школы.

«Со школой № 110 связаны самые теплые воспоминания из детства, отрочества и юности. Когда я еще была ученицей, родная школа помогла мне раскрыть свои таланты, получить достойное образование и найти близких людей. А теперь приятно возвратиться туда, где тебя ждут, любят и поддерживают»,— рассказала Валерия.

А о том, почему решила вернуться в Трехгорный, Валерия ответила так:

«Трехгорный — это маленький уютный город, в котором живут невероятно талантливые, яркие люди с большим сердцем».

Работа преподавателем Валерии нравится. По ее словам, в школе она и писатель, и стратег, и режиссер, и мудрый наставник. Ей интересна эта профессия потому, что она ежедневно изучает мир вместе с детьми и не стоит на месте.

Что касается программы «Земский учитель», то, по словам Валерии, это отличный помощник для молодого специалиста. Стать земским учителем просто: необходимо подать заявку на сайте «Земский учитель», заключить трудовой договор на 5 лет со школой и с большим энтузиазмом начать работать. А на счет преподавателя зачислят миллион рублей, который можно будет потратить на что угодно.

Кстати, за последние два года в Трехгорный приехали 13 преподавателей. В этом году приедут еще пять специалистов: сейчас они проходят необходимые проверки.

Ранее о том, что региону необходимы молодые специалисты, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Она рассказала о действующих программах для учителей, врачей и тренеров — тех, кто решил отправиться работать в глубинку.