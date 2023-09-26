Ирина Гехт назвала средний возраст учителей и врачей в Челябинской области

Первый вице-губернатор отметила, что региону нужны молодые специалисты

В Челябинской области средний возраст учителей составляет 47 лет. Врачи и средний медперсонал чуть «моложе» — 45,3 и 44,5 лет соответственно. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт в своем телеграм-канале отметила, что важно понимать, то эти цифры — средние, и регион нуждается в молодых специалистах. Также Ирина Гехт напомнила о мерах поддержки для них.

«На первый взгляд, до пенсии еще далеко, но мы ведь понимаем, что речь именно о средних цифрах. По некоторым территориям показатель „перешагивает“ за них. Региону нужны молодые и перспективные специалисты, которым предстоит перенять накопленный опыт старших коллег. Как вы уже наверняка знаете, в Челябинской области реализуются программы, направленные на удержание таких педагогов и медиков — „Земский учитель“, „Земский врач“, „Земский фельдшер“, „Земский тренер“»,— написала первый вице-губернатор Челябинской области.

Ирина Гехт рассказала, что в этом году единовременная выплата по программе «Земский доктор» утверждена для 18 врачей и 26 работников среднего медперсонала. Девять кандидатов на рассмотрении. По программе «Земский учитель» заключено 73 договора. Всего в этом году в поселки отправятся работать 77 молодых специалистов.

При этом первый вице-губернатор региона отметила, что программы нуждаются в доработке, особенно необходимо пересмотреть размеры компенсации на приобретение жилья. Этот вопрос уже находится в разработке.