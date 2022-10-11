Жительница Снежинска прошла в финал Международной премии «#МыВместе»

Юлия Кудрина — единственная финалистка из Челябинской области

Жительница Снежинска и автор проекта «БАНИфаций — территория особого спорта» Юлия Кудрина прошла в финал Международной премии «#МыВместе». Юлия будет единственной в финале представлять Челябинскую область и бороться за главный приз −3,5 миллиона рублей. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Стали известны результаты полуфинала Международной премии „#МыВместе“. Я прошла в финал конкурса! Единственная от Челябинской области! С проектом „БАНИфаций — территория особого спорта“. Но расслабляться рано. Впереди народное голосование и итоговая оценка проектов экспертным советом»,— написала Юлия Кудрина.

В финале премии, который будет проходить с 15 октября по 5 ноября на платформе «Добро.рф», все инициативы финалистов оценит жюри, а также будет запущено народное голосование. Затем будут объявлены победители, а с 5 по 7 декабря в Москве состоится награждение лучших.

Ранее девушка вошла в число 33 победителей регионального этапа Международной премии «#МыВместе». Проект «БАНИфаций — территория особого спорта» занял первое место в номинации «Здоровье нации». Награды победителям вручала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.