В Челябинской области наградили победителей премии «#МыВместе»

Лауреатами конкурса стали 33 социальных проекта

«Акция „#МыВместе“ зарождалась в 2020 году, в пандемию. Тогда мы обратились ко всем неравнодушным жителям области с просьбой о доставке продуктов, о психологической поддержке наших сограждан. Акция сохранилась и набирает мощь с каждым годом. Сегодня мы награждаем социально значимые инициативы граждан, проекты некоммерческих организаций и социально ответственный бизнес»,

— говорит первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В селе Миасском есть монумент с именами погибших воинов. На нем около 300 фамилий. Ребята решили оживить память об этих людях. Они встречаются с родными погибших, ищут сведения в архивах и записывают подкасты с историями бойцов. Причем от первого лица, как будто говорят сами солдаты. За год школьники подготовили около 30 историй, создали сайт проекта. Наш проект долгосрочный, мы будем его продолжать»,

— рассказывает начальник управления по делам образования Красноармейского района Светлана Маклакова.

«В Челябинской области около 45 тысяч волонтеров. И я надеюсь, что число инициативных людей будет только расти. Особенно в такой сложный, ответственный для страны момент, когда необходима помощь добровольцев в части поддержки семей, чьи отцы будут мобилизованы. Мы должны сплотиться в сложное для страны время и оказать поддержку всем, кто в ней нуждается»,

— замечает Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт наградила победителей регионального этапа Международной премии «#МыВместе». Дипломы лауреатов получили 33 проекта, реализованных на Южном Урале волонтерами, бизнесом и НКО. Все они вышли в федеральный финал и смогут бороться за главный приз премии — 3,5 млн рублей.В этом году южноуральцы подали на конкурс проектов более 600 заявок. Все они прошли строгий отбор, так как партнером акции выступает Фонд президентских грантов.Победители очень разные. Одни проекты касаются здоровья граждан, другие — исторической памяти, третьи — защиты домашних животных.Например, школьники из села Миасского создают цифровой архив памяти земляков, погибших во время Великой Отечественной войны.Среди победителей также — организация «Звездный дождь» с проектом видеоуроков для родителей детей-аутистов. Православный приход со спортивным проектом для детей-инвалидов. Благотворительный фонд «Теплая помощь» с проектом помощи бездомным людям. Благотворительный фонд «Мечта» с проектом «Всероссийский чемпионат профессионального мастерства „Лучший сантехник. Кубок России“». И другие.Кстати, в 2022 году Челябинская область заняла первое место в России по количеству грантов, полученных от Фонда президентских грантов. Это свидетельствует о том, что у нас высокий уровень проектов и хорошая поддержка властей.