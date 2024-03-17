Жительница Магнитогорска выиграла автомобиль в викторине, приуроченной к юбилею города

Участие в розыгрыше ценных призов можно принять до закрытия избирательных участков

Жительница Магнитогорска Елена Коробочкина выиграла автомобиль «Лада Гранта», приняв участие в викторине на избирательном участке. Сегодня, 17 марта, женщина обратилась в пункт выдачи призов для оформления машины, рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

По словам Елены Коробочкиной, о том, что она стала обладательницей авто, она узнала на работе. Своему счастью она не верит до сих пор. Женщина поблагодарила организаторов викторины за такую возможность.

Организаторы уже разыграли три автомобиля, по 20 смартфонов и планшетов и 10 телевизоров. Призов еще много, в том числе три машины и однокомнатная квартира.

Чтобы принять участие в их розыгрыше, необходимо обратиться к волонтерам Центра проведения викторины, которые присутствуют на избирательных участках. Победителей назовут 17 и 18 марта в 20:00 в прямом эфире канала «ТВ-ИН».

Те, кто уже стал обладателем ценных призов, могут получить информацию о их получении по телефону 8-902-022-96-61.

Сегодня утром стали известны обладатели двух автомобилей «Лада Гранта» в Челябинске.