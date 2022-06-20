Жительница Челябинской области стала победителем Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Девушку отметили за проект о сохранении истории строительства БАМа





На площадке Петербургского международного экономического форума наградили победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Среди 81 автора лучших молодежных проектов — жительница Челябинской области Анастасия Шкерина. Она получила специальный приз конкурса за проект по сохранению истории строительства БАМа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Имена победителей конкурса 2022 года впервые были озвучены на сцене ПМЭФ — главная интрига XIX сезона проекта была сохранена для финалистов до последнего момента. Тема конкурса — объявленный президентом Год культурного наследия народов России.

«В нынешнем сезоне в финал Всероссийского конкурса „Моя страна — моя Россия“ вышли 585 авторов лучших проектов из 75 регионов России, Казахстана и Донецкой Народной Республики. Победители получили призы от профильных партнеров — гранты на реализацию своих проектов, стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях, возможность пройти программы дополнительного образования и другие ценные призы», — пояснил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Анастасия Шкерина из Челябинской области, выпускница школы-интерната № 15 ОАО «РЖД», получила специальный приз в номинации «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны» с проектом «Вклад Урала в строительство БАМа. Легенды БАМа». В рамках инициативы, направленной на сохранение памяти о строительстве Байкало-Амурской магистрали, планируется создание передвижной выставки фотографий вокзалов станций «Архитектура движения. БАМ — 50», подготовка почетной книги строителей и работников БАМа, а также запуск цикла радиопередач «Легенды о БАМе». В качестве приза Анастасия получила денежную премию от партнера номинации — ОАО «РЖД».