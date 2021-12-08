Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В число победителей конкурса вошли трое представителей Челябинской области, которые завоевали золотую и две бронзовые медали. 12-летняя Таня Кузовлева победила в специальной номинации «Сказки о космосе», сообщает пресс-служба Правительство челябинской области.
На церемонии награждения было 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие. В этом году конкурс «Моя страна — моя Россия» проводился уже в 18-й раз. Основными тематическими линиями конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. А всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций.
Председатель отделения Российского движения школьников города Магнитогорска Наталья Новоселова стала победителем сразу в двух номинациях конкурса. В номинации «Моя гордость. Моя малая Родина» Наталья заняла первое место, представив серию игр и соревнований, направленных на изучение интересных фактов по истории, географии и экономике региона.
Вторая работа Натальи была представленная в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» и принесла ей бронзовую медаль. Это проект, направленный на сохранение памяти школьников о своих родственниках, живших в период Великой Отечественной войны.
По итогам конкурса Наталья получила премию от Российской академии образования, а также сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».
«В нынешнем сезоне конкурса «Моя страна — моя Россия» я стала победителем дважды, чему очень рада. Первая защита проходила в онлайн-формате, представление проектов в номинации «Моя гордость. Моя малая родина» прошло в рамках форума, где у нас появилась возможность встретиться и пообщаться с коллегами со всей страны, за что я благодарна проекту и платформе «Россия — страна возможностей», — рассказала Наталья Новоселова.
Ассистент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Сергей Завьялов, занял третье место в номинации «Мои открытые университеты». Он представил идею создания Южно-Уральского виртуального музея общей и клинической эмбриологии. Веб-сайт музея позволит в разы увеличить число посетителей, которые смогут изучать экспонаты коллекции эмбриологического музея Университета из любой точки мира.
В качестве приза Сергей также получил премию от Российской академии образования и сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».
12-летняя жительница Челябинской области Таня Кузовлева стала победителем специальной номинации для детей до 13 лет «Сказки о космосе», представив на конкурс рисунок «Селфи в космосе». Таня является ученицей детской школы искусств № 4 Миасского городского округа.
«Уже в третий раз конкурс проходит в рамках президентской платформы „Россия — страна возможностей“. И мы видим, как растет интерес к проекту не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек — ровно в два раза больше, чем в предыдущем году. Они получат поддержку своих инициатив от партнеров конкурса и самой платформы,» — говорит генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Отметим, что в планах проекта планируются значительные изменения как в части календарного плана мероприятий, так и состава номинаций. Старт нового сезона намечен на январь 2022 года.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города