Жители Южного Урала помогают развивать территории через местное самоуправление

Совместная работа администраций и людей дает реальный результат, отметил Алексей Текслер

Сегодня, 21 апреля, в России отмечают День местного самоуправления. Это профессиональный праздник глав городов и сел, сотрудников администраций и депутатов — тех, кто развивает территории и создает лучшие условия для жизни людей. Не последнюю роль в этом играют и сами жители, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Именно через местное самоуправление люди активно влияют на жизнь своих муниципалитетов, реализуют полезные инициативы и проекты, поднимают значимые для сообщества вопросы и делают повседневность комфортнее и лучше»,— отметил глава региона.

Он добавил, что совместная работа администраций, депутатов и активных граждан всегда приводит к реальным результатам и позитивно отражается на развитии территорий.

Один из примеров совместной работы южноуральцев и местного самоуправления — инициативное бюджетирование. Жители муниципалитетов сами выбирают, что обновить или построить. В планах на этот год реализовать более 400 таких проектов по области.

День местного самоуправления в России отмечают с 2013 года. Праздник был учрежден в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Дату 21 апреля выбрали потому, что в этот день в 1785 году императрица Екатерина II издала «Грамоту на права и выгоды городам Российской империи», которой устанавливались выборные городские учреждения с целью расширения круга избирателей и закрепления основ самоуправления.