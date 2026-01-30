В Челябинской области благоустроят 134 общественных и 6 дворовых пространств в 2026 году

Также в планах реализация более 400 проектов инициативного бюджетирования и пяти проектов-победителей всероссийского конкурса

В Челябинской области продолжают работать над созданием комфортной среды в городах и селах. Так, в 2026 году в регионе будет благоустроено 134 парка, сквера, набережных и шесть дворовых пространств, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что территории для первоочередного благоустройства были определены самими жителями в ходе всероссийского голосования.





Кроме того, в планах реализация пяти крупных проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

это «Зеленый каркас Снежинска: парк у озера Синара», «Новая энергия „Ю“» в Южноуральске, «Городской парк „Три высоты“» в Трехгорном, а также обустройство прогулочной набережной в Аше и парка у реки Сим в одноименном городе.

«Параллельно реализуем 412 проектов инициативного бюджетирования, которые поступили напрямую от жителей 43 муниципалитетов. Мы создадим и обновим зоны отдыха в парках, скверах и набережных. Обустроим школы и дворцы культуры. Не оставим без внимания и вопросы ремонта местных дорог, организации парковок, а также развития спортивной инфраструктуры и создания доступной среды для маломобильных граждан», — обозначил глава региона.

Он подчеркнул, что большая цель этой работы — сделать так, чтобы каждый житель региона жил комфортно, мог легко найти место для отдыха всей семьей:

«Чтобы и в большом городе, и в небольшом селе было пространство, где чувствуешь себя хорошо. Ради этого и ведется большая работа по благоустройству, и мы обязательно ее продолжим», — резюмировал Алексей Текслер.