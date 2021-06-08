Жители Верхнеуральска вторые сутки обходятся без воды

На главном водозаборе идет замена насоса

В Верхнеуральске второй день день нет воды. По сообщению администрации района, идет замена насоса и техническое обслуживание на водозаборе.

Жители Верхнеуральска испытывают проблемы с водой не первые сутки. Еще вчера, 7 июня, в городе пропала питьевая вода, по устным сообщениям и обсуждениям в соцсетях озвучивалась главная версия: сгорел насос на скважине.

Но сегодня утром администрация Верхнеуральского района опубликовала объявление о том, что временное отключение водоснабжение произведено из-за технического обслуживания водозабора и замены насоса.

«Данные работы производятся для улучшения качества подачи воды для населения», — отметили авторы объявления.

Однако и в течение сегодняшнего дня воду в кранах горожан так и не подали. Час назад на водозаборе заменили один насос, сейчас запускают второй. О времени подачи воды жителям не сообщили.

Напомним, проблемы с водоснабжением в Челябинской области — на особом контроле у губернатора Алексея Текслера. 26 мая министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе оценил водоснабжение Верхнеуральска.

Юлий Элбакидзе отметил, что ресурсоснабжающая организация — МУП «Благоустройство» — обслуживает водозабор ненадлежащим образом: технической документации нет, персонал не обучен, нет регламента для операторов, например, в каких случаях подключаются дополнительные насосы.