Жители Снежинска выбрали, какой будет фотозона в районе местной достопримечательности

Голосование в «запретке» проводили онлайн

В Снежинске появится новый арт-объект, который выбрали сами жители. Из пяти эскизов нужно было выбрать только один. Именно его установят в районе гостиницы «Снежинка». По данным городской администрации, в голосовании приняли участие 872 человека, и почти половина из них проголосовала за фотозону в виде сердца с надписью «Я <люблю> Снежинск».

Предполагается, что фотозона может появиться уже к концу этого лета. Кроме арт-объекта в сквере возле гостиницы произойдут и другие изменения. В порядок нужно привести тротуарную плитку, лестничные марши, гранитную облицовку, чашу фонтана, а еще пора обновить скамейки и урны и смонтировать архитектурную подсветку.

На обустройство территории бюджет «запретки» выделит более 11 млн рублей. Также к делу планируют подключиться представители бизнеса.

Как выглядели другие эскизы-претенденты на победу, смотрите здесь.