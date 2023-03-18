Жителям Снежинска предложили выбрать эскиз фотозоны для городского арт-объекта

Администрация города опубликовала для этого 5 эскизов

Человечек Снежик в забавной шапочке, геометрические фигуры и сердечки с признанием любви городу — мэрия Снежинска в Челябинской области предложила горожанам решить, что из этого появится на одном из общественных пространств «запретки». Информацию об онлайн-голосовании администрация разместила в своем официальном паблике ВКонтакте.

Голосование стартовало онлайн 17 марта и продлится до 26 марта. Отдать свой голос за понравившийся вариант нужно с помощью платформы обратной связи на портале Госуслуг.

«Эскиз, набравший наибольшее количество голосов, будет взят за основу для дальнейшего создания арт-объекта в натуре. Место установки определилось в процессе работы, а именно на площадке у фонтана, который находится перед гостиницей «Снежинка», — уточнили в мэрии.

Радикальных изменений в это общественное пространство вносить не будут, но по проекту планируют освежить внешний вид территории. В том числе, заменить бетонные плиты на тротуаре на брусчатку, установить малые архитектурные формы с фотозоной, добавить зеленых насаждений, смонтировать декоративную подсветку среди озеленения, а также заменить боковые поверхности парапета из гранита.