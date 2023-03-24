Жители поселка в Челябинской области неделю живут без воды из‑за аварии на скважине

Местные власти пообещали увеличить количество точек раздачи жидкости

В Восточном квартале поселка Увельского изменят график подачи воды. С субботы, 25 марта, воду будут подавать с 7 до 8:30 утра, а также с 18 часов вечера до окончания запасов. Также для жителей увеличат количество точек раздачи привозной воды, сообщили в пресс-службе администрации Увельского района.

«Помимо точки на ул. З. Космодемьянской, 4 будет организовано еще два места подвоза, в том числе в с. Катаево. О новых адресах будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Жителей просят учесть, что после разбора воды жителями емкости необходимо вновь наполнять, поэтому на какое-то время в месте подвоза бочка может отсутствовать.

Напомним, 18 марта ствол скважины в Восточном квартале вышел из строя, в результате местные жители остались без воды. С 20 марта ресурс им подается по временной линии из другого жилого квартала. Жителей просят экономно расходовать воду, не создавать излишних запасов.