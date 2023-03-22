В поселке Челябинской области пятый день ликвидируют аварию на водоводе

Сегодня для селян организовали подвоз воды

Жители Восточного квартала поселка Увельского в Челябинской области пятый день остаются без воды из-за аварии на скважине. Как сообщили сегодня, 22 марта, в пресс-службе администрации Увельского района, вода подается по графику из другого квартала, также организован подвоз.

18 марта ствол скважины в Восточном квартале вышел из строя, в результате местные жители остались без воды. С 20 марта ресурс им подается по временной линии из другого жилого квартала.

Сегодня для жителей квартала подвезли воду. Власти пообещали, что подвоз будет организован ежедневный, до устранения аварии.

«Скважина глубиной 85 метров, и для ее восстановления требуется произвести сложные ремонтные работы, которыми в настоящее время занимается специализированная организация. Для проведения данных работ потребуется не менее трех-четырех дней»,— уточнили в администрации Увельского района.

Напомним, накануне в Копейске из-за коммунальной аварии без воды остались десятки домов в трех поселках.