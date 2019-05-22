/ Жители Челябинской области пожаловались на закрытие кабинета педиатра

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

Жительница поселка Вахрушево в Челябинской области пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на закрытие поселковой поликлиники в деревне. По словам автора поста Анастасии К, сейчас есть необходимость ездить в Копейск для сдачи анализов.

Раньше сидел детский врач, а сейчас уже года два посадили фельдшера. Но сейчас и его забирают. Сказали: «Ничего, у всех есть машины, поездите на Горняк». Я согласна к узким специалистам ездить в Копейск, но к педиатру тащить больного ребенка на автобусе. А когда зима? На прием ездить через день. И машина есть не у всех. У большинства одна на семью. Папа с утра уехал на работу, а маме на автобус с больным ребёнком. У нас в основном все работают в Челябинске, и 10-летние болеющие дети сами ходили в поликлинику, а теперь надо так же родителям отпрашиваться с работы, чтобы везти ребенка. Мы не знаем, как теперь быть. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос. — написала пользователь Анастасия К. в «Инстаграме».

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области. В ведомстве отметили, что в Вахрушево педиатр работает по графику, а ехать в Горняк жителям придется из-за того, что врач уходит в отпуск.

На время отпуска специалиста жители обозначенных поселков направляются на плановый прием в поселок Горняк. При этом скорая и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Также жителям по-прежнему будет доступна услуга вызова врача на дом. По выходу специалиста из отпуска прием в педиатрических кабинетах возобновится. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

В минздраве также подчеркнули, что в Вахрушево запланировано строительство офиса врача общей практики. Стройка назначена на 2020 год.