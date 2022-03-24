Жители Миасса выступили против вырубки сосен под строительство многоэтажки

В администрации города прокомментировали законность проведения работ

Жители миасского поселка Миасс-2 выступили против строительства десятиэтажки на месте соснового бора. Люди проводят праздники на поляне, а среди сосен гуляют семьи с детьми, они не хотят лишаться места отдыха. Миасцы заметили, что застройщик уже бурит на участке ямы, а также готовится к спилу деревьев. Местные власти сообщают, что действия строителей и подрядчиков законны.

«В настоящее время на нашей поляне развернулась активная подготовка к строительству многоэтажного дома. Уже сейчас по периметру перекопана территория, повреждена корневая система вековых деревьев», — сообщает местная жительница Оксана Попова.

В администрации Миасского городского округа пояснили, что указанный земельный участок был сформирован в 2007 году для возведения десятиэтажного трехподъездного дома. Более подходящего участка для строительства у властей не оказалось.

«Порядка 160 квартир в этом доме будет предоставлено по программе переселения жильцов аварийного жилья и предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Мы регулярно ведем мониторинг земельных участков для предоставления их под строительство многоквартирных домов, но подходящих участков нет», — сообщили в пресс-службе администрации Миасского городского округа.

Также сообщается, что застройщик «Монолит-Маг», у которого есть полный пакет документов на земельный участок в районе пересечения улиц Городской и Герцена, получил разрешение на вырубку и оплатил компенсационную стоимость. Поэтому застройщик имеет право очистить участок от деревьев, чтобы приступить к строительству.

Напомним, ранее жители Миасса выступили против обустройства контейнерной площадки на улице Орловской. Они написали в соцсети, что мэрия организовала вырубку сквера между домами 20 и 18. Но работы по установке мусорных контейнеров продолжились. Мэрия Миасского городского округа пояснила, что сквера на этом месте нет, а площадку для бытовых отходов городскую администрацию обязал организовать суд.

