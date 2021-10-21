Жители Миасса вышли на защиту деревьев против тяжелой техники

Мэрия устанавливает мусорные контейнеры на месте насаждений

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Жители Миасса выступили против обустройства контейнерной площадки на улице Орловской. Они написали в соцсети, что мэрия организовала вырубку сквера между домами 20 и 18. Но работу но установке мусорных контейнеров продолжились. Мэрия Миасского городского округа пояснила, что сквера на этом месте нет, а площадку для бытовых отходов городскую администрацию обязал организовать суд.

Жители микрорайона написали в соцсетях жалобу, что мэрия Миасса уничтожает зеленые насаждения и обустраивает контейнерную площадку. Людей не устраивает, что для нового места отходов потребуется срубить сороколетние березы. Противостоять тяжелой технике на улицу вышли пенсионерки.

«Сегодня администрацией Миасского городского округа вновь была предпринята попытка уничтожения зеленого сквера между домами 20 и 18 ул. Орловская. И установки на месте сорокалетних берез 10 десяти мусорных баков. Почему в городе Миасс местные органы власти не слышат, и не хотят услышать жителей своего города», — написали жители обращение в сети.

Но работы на месте продолжились. По данным администрации городского округа, на этом месте не было сквера. Деревья росли вдоль проезжей части. Обустроить новое место под бытовые отходы мэрию обязал суд.

«Раньше контейнерная площадка и ее расположение не соответствовали санитарным правилам и нормам, и Миасский городской суд обязал администрацию демонтировать ее и обустроить новую с соблюдением требований», — пояснили в пресс-службе округа.

Место расположения обустраиваемой площадки согласовано с надзорными ведомствами на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям.

«Контейнерная площадка будет располагаться вдоль дворового проезда на территории общего пользования. Сквера на данной территории нет. Представители городской администрации пообщались с жителями, ответили на все их вопросы, дали разъяснения. Работы продолжены в плановом режиме», — прокомментировала пресс-служба Миасского городского округа.

Напомним, сегодня Алексей Текслер предупредил мэров о личной ответственности за экопроекты по работе с мусором.