Жители Металлургического района Челябинска остаются без отопления после аварии

Горожане жалуются на холод в домах и отсутствие горячей воды

В Челябинске из-за аварии на теплотрассе 18 домов Металлургического района остались без отопления и горячей воды. Устранить повреждение планировали к вечеру понедельника, однако работы до сих пор не завершены, сообщают местные жители в группе «Текслер. Помоги».

«Отопление дали 17 сентября. С 22 сентября в Металлургическом районе по улице Шоссе Металлургов людям отключили отопление и горячую воду и включать не собираются. Мы звонили в УСТЭК, и никто не берет трубку весь день, ЖЭК тоже ничего ответить не может, потому что информацию они толком тоже не получают. За сутки дозвонились только до администрации Металлургического района, нам ответили, что на теплотрассе авария и отключение будет по 29 сентября до 17:00. На месте аварии никто не работает, с 22 числа нет сдвига в решении аварии», — написала челябинка Валерия Матвеенкова.

В мэрии ИА «Первое областное» сообщили, что авария устранена, соответственно в ближайшее время тепло дойдет до домов.

«Авария устранена, идет заполнение системы», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в понедельник, 27 сентября, на еженедельном аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, что за минувшие выходные в управление жилищно-коммунального хозяйства поступило около 120 обращений от горожан, которые жаловались на едва горячие батареи и отсутствие тепла в квартирах.