В Металлургическом районе Челябинска из‑за аварии на теплотрассе без отопления остались 18 домов

Устранить повреждения на сетях планируют до вечера 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в Металлургическом районе Челябинска 18 многоквартирных домов остаются без отопления из-за повреждений на теплотрассе. Как сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, пустить тепло в дома планируют сегодня вечером.

«Сегодня устраняем повреждение на северной нитке теплотрассы по шоссе Металлургов. Отключено пока 18 жилых домов. Планируем до конца дня повреждение устранить»,— доложил чиновник.

По его словам, за минувшие выходные в управление жилищно-коммунального хозяйства поступило около 120 обращений от граждан, которые жаловались на едва горячие батареи и отсутствие тепла в квартирах. Астахов добавил, что все обращения находятся на его личном контроле и отрабатываются в максимально короткие сроки.

В целом к отоплению подключены все дома и социальные объекты Челябинска.

Напомним, 16 сентября глава города Наталья Котова подписала распоряжение о начале отопительного сезона с 17 сентября. Тепло в дома и соцобъекты должны были пустить в течение семи дней.