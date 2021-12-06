Жители Магнитогорска выступили против установки вышек сотовой связи

По мнению горожан, они негативно скажутся на здоровье и испортят облик проспекта

В Магнитогорске жители бояться появления вышек сотовой связи в исторической части города. Жильцы проспекта Металлургов забили тревогу: они переживают за архитектурный облик города и потенциальный вред здоровью от устройств. Свои волнения горожане обсуждают в соцсетях. Мэрия города успокаивает: причин для беспокойства нет, а вышки строятся для высокоскоростного интернета.

В Магнитогорске на проспекте Металлургов идет строительство двух вышек сотовой связи. Устройства появятся в сквере возле городского отдела ЗАГС Ленинского района и во дворе жилого микрорайона. Жители города еще в конце ноября начали писать обращения в соцсети.

«Вышки устанавливают в непосредственной близости от жилых домов, скверов отдыха. Думаю, что срубленные деревья, за которые борются жители района? покажутся шалостью по сравнению с двумя вышками возле любимого парка отдыха и своих окон. Жители данного район, давайте как-то воспрепятствуем этому беспределу, как-то без этих вышек мы жили столько лет. За нас никто не подумает, кроме нас самих», — написала в крупных городских пабликах одна из пользовательниц.

Женщина опасается, что вышки сотовой связи могут нанести вред здоровью жителям микрорайона. Других горожан взволновал внешний облик гостевого маршрута, где возведут вышки.

«А теперь представим, как на проспекте будут смотреться эти опоры высотой с 9-этажный дом. Типовые оцинкованные многогранные опоры с элементами от демонтированных столбов. Я вот уже представляю, что будет за помесь „жирафа со шпицем“. Мало нам обезображенных самостроем фасадов на том же проспекте Металлургов, мало нелепых горшков на Чапаева вместо оригинальных вазонов, мало ликвидации фонтанов перед „Комсомольцем“. Решили еще и инородными вышками усугубить», — возмущаются горожане.

Между тем в мэрии разъяснили, что поводов для беспокойства нет. Строительство ведется для того, чтобы улучшить зоны покрытия сотовой связи в районе. Расстояние от места установки до ближайших зданий составляет от 35 до 50 метров.

«По действующим в России правилам уровень электромагнитного поля базовых станций не превышает предельно допустимых значений — 10 мкВт/см². При этом, в части европейских стран эта норма в 10 раз выше. Для сравнения: СВЧ-печь излучает примерно 20-30 мкВт/см² в зависимости от модели. Электромагнитное излучение хорошо исследовано, оно есть у подавляющего большинства устройств, которые находятся у нас дома, включая холодильники, телевизоры, мобильные телефоны, которые активно используются жителями региона», – поясняют в мэрии.

В среднем объем потребляемого трафика в Челябинской области год к году увеличивается на 30%, установка оборудования должна улучшить качество услуг связи в сетях 2G и 4G для местных жителей в условиях растущего спроса на использование мобильного интернета.

«Электромагнитное поле сотового телефона в момент установки голосового соединения гораздо мощнее, чем у базовой станции. Что касается архитектурного облика города, размещение вышки будет произведено на опоре двойного назначения. Новая опора будет выполнять функции опоры наружного освещения и вышки сотовой связи, опоры будут установлены на одной линии с уже существующими, все элементы архитектурного облика существующей опоры освещения будут перенесены на новую опору двойного назначения», — сообщает администрация города в ответ на возмущения горожан.

Между тем комментарии мэрии не успокаивают горожан. Напомним, недавно магнитогорцев возмутили пластиковые балконы и в Ленинском районе города.