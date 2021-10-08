Жители Магнитогорска раскритиковали пластиковые балконы в многоквартирных домах

Современные конструкции и надстройки портят архитектурный облик города

В Магнитогорске жители города выразили недовольство по сохранению внешнего архитектурного облика города металлургов. В соцсетях горожане обсуждают, как пластиковые балконы, кондиционеры, надстройки портят фасады многоквартирных домов, построенных в стиле сталинского ампира. Мэрия направила обращения в управляющие компании о нарушении эстетического состояния зданий и сооружений.

Ленинский правобережный район города Магнитогорска — яркий представитель расцвета сталинского ампира. Арки, парадные, кованые балконы, башни, лепнина на аттиках и барельефы с советской символикой украшают город и по сей день считаются несомненной гордостью и архитектурной достопримечательностью города. Но комфортные условия для жильцов таких сталинок часто оказываются в приоритете перед внешним обликом домов. В официальной группе мэрии Магнитогорска широко обсуждается пост о надстройках, явно незаконных, на портиках верхних этажей, над арками, и пластиковых балконах, которые портят облик домов.

«Я жил в Санкт-Петербурге, так вот там балконы даже в спальных районах города смотрятся гораздо эстетичнее, нежели в Магнитке. Там если и стеклят балконы, то смотрится аккуратно и красиво, на многих балконах летом ставят вазоны с цветами, сажают дикий виноград. Кстати, там даже панельные хрущевки смотрятся прилично после ремонта, с окрашенными и выровненными стенами, а не серый бетон. Просто у жителей Магнитки нет… чувства красоты, что-ли… Ну и администрации и УК все равно. Как в том мультфильме: „…и так сойдет!“». «Ничего наши несознательные граждане убирать добровольно не будут. Только через суд. И я представляю, сколько недовольства будет, если всех заставят перестроить за личные деньги свой балкон. Ведь не соответствуют архитектурному облику почти все балконы в Ленинском районе. Взять даже проспект Металлургов — чудесные узорные ограждения балконов закрыты страшным сайдингом», — обсуждают пользователи Сети.

В мэрии на пост ответили, что в городе существуют требования к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска, утвержденные постановлением администрации города Магнитогорска от 22.11.2013 № 15845-П (в редакции от 06.04.2018 № 3716-П). Согласно п. 3 документа обязанности по поддержанию в исправном и эстетическом состоянии фасадов и сохранению архитектурно-художественного внешнего вида зданий и сооружений возложены на управляющие компании.

«По вашему сообщению администрация района подготовила письма в управляющие компании о нарушении Требований. Дальнейшими полномочиями по принятию мер в части взаимодействия с собственниками жилых помещений наделены управляющие организации», — ответили в мэрии.

Также согласно требованиям изменения фасадов и ограждений зданий, которые изменяют отдельные детали или их вовсе ликвидируют, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, производятся по согласованию с администрацией города.