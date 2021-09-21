Жители Красноармейского района пожаловались на отсутствие отопления в детсадах и школах

Температура в социальных учреждениях не превышает +15 градусов

Жители Красноармейского района пожаловались на холод в домах и соцобъектах. В поселке Октябрьском отопление до сих пор не дали в детском саду и школе. Об этом местные жители рассказали в группе «Текслер. Помоги!» в соцсети. В администрации района заверили, что отопление появится до конца этой недели.

«У маленьких детей в группе 15 градусов. Написала в администрацию Красноармейского района в пятницу, ответили, что температура нормальная, комфортная. Получается, 15 градусов в спальне — это называется комфортно. В школе тоже планируют только на следующей неделе. Просьба помочь. Дети болеют», — рассказала местная жительница Наталья.

В пресс-службе Красноармейского района ответили, что отопление подключат до конца недели.

На сегодня запустили только часть котельных. Одиннадцать газовых котельных: в поселках Лазурном, Шумово и Миасском две — № 1 и № 4, в Дубровке, Петровском — центральная и «Петроград», Бродокалмаке — центральная, Русской Тече, Луговом и Теренкуле. Четыре угольных — в селах Ачликуль, Калуга-Соловьевка, деревнях Пашнино и Сычево.

Не запущены восемь котельных: от УК ООО «ИРМИ ЖКХ» в селах Алабуга, Мирный, Миасское № 2, 3, 5, Черемушки, Канашево, Октябрьский.

Кроме того, нет разрешения на запуск от газовой и энергослужбы УК ООО «ЭСКО». Потому без тепла остаются ЦРБ села Миасского, больницы сел Бродокалмак и Сугояк. Не работает центральная котельная в Мирном. Это связано с тем, что после ремонта теплотрассы во время опрессовки на старом участке произошла авария, которую сегодня начнут устранять.

Напомним, в ряде районов Челябинской области уже начался отопительный сезон. О полном запуске котельных, подключении жилого фонда и социальной сферы заявили: Карабаш, Локомотивный, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кизильский, Кусинский и Нязепетровский районы.

Близки к 100% — Златоуст, Кыштым, Уйский, Пластовский, Катав-Ивановский, Октябрьский и Саткинский районы. В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области рассказали, когда область полностью войдет в отопительный сезон, а какие территории остаются в аутсайдерах по запуску котельных.