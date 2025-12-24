Жители дома в Челябинске две недели сидят без холодной воды

Все это время от управляющей компании и ведомств они получают только отписки

В подъезде многоквартирного дома на северо-западе Челябинска две недели нет холодной воды. Его обслуживает скандально известная управляющая компания «Мой дом Урал». По словам жильцов, обратившихся в редакцию 1obl.ru, УК бездействует, а вышестоящие ведомства «футболят» их. Впереди новогодние праздники, и люди переживают, что не смогут нормально помыться и приготовить еду.

10 декабря в квартире № 121 на четвертом этаже дома № 315 по проспекту Победы прорвало трубу. Вода начала топить жильцов третьего этажа, поэтому УК перекрыла стояк с первого по девятый этаж. Причину аварии устранить не удалось, потому что у аварийных служб не было доступа в квартиру-«виновницу». Собственника жилья не оказалось дома. На этом активные действия управляйки, по словам жителей, закончились.

Прошло две недели, а холодной воды так и нет. В контактном центре управляющей организации автоответчик обещал жителям устранить проблему за два дня — к 12 декабря. Но сроки многократно переносили — на 15-е, 19-е и, наконец, на 26 декабря. Все заявки в диспетчерскую службу, по словам жильца Александра Козлова, списывают как исполненные, хотя работы не ведутся. Жалоба на официальный портал ГИС ЖКХ также была переведена в статус «Исполнено» без какого-либо результата.





Фото: предоставил редакции Александр Козлов

По словам жильцов, в подъезде живет много пенсионеров. Им приходится тратиться на покупную питьевую воду, а для бытовых нужд — использовать дорогую горячую. УК, зная о проблеме, даже не организовала подвоз воды.

Отчаявшись, жители подали жалобы во все возможные инстанции: Госжилинспекцию, районную и областную прокуратуры, администрацию города и Роспотребнадзор. По словам заявителей, это возымело лишь один эффект: спустя неделю полного бездействия УК разместила на двери аварийной квартиры свои объявления о необходимости доступа. До этого висело лишь обращение от жильцов снизу. Каких-либо активных мер по поиску собственника квартиры № 121, по версии жильцов, не предпринимается.





Фото: предоставил редакции Александр Козлов

«В связи с бездействием УК „Мой дом Урал“ мы можем остаться без холодного водоснабжения на все предстоящие новогодние праздники», — с тревогой говорит Александр Козлов.

Редакция направила запрос в ГЖИ для получения официального комментария. Мы продолжаем следить за ситуацией.