Директора крупной УК в Челябинске отстранили от работы на полгода

Мене чем за год в ГЖИ поступило более 3 тысяч жалоб на компанию

Мировой суд удовлетворил требование Государственной жилищной инспекции Челябинской области и отстранил от должности директора управляющей компании ООО «Мой дом Урал» сроком на шесть месяцев. Соответствующее решение вступило в законную силу 3 декабря 2025 года, сообщили в ГЖИ.

Меру ответственности в виде дисквалификации применили за неоднократное нарушение лицензионных требований к деятельности по управлению многоквартирными домами и систематическое неисполнение предписаний надзорного органа.

Под управлением ООО «Мой дом Урал» на территории Челябинска находятся 166 многоквартирных домов. За 2025 год в адрес Госжилинспекции от жителей этих домов поступило более 3000 жалоб на бездействие и ненадлежащую работу управляющей организации. Среди наиболее острых проблем жильцы указывали на отсутствие отопления в своих квартирах в отопительный сезон.

На основании проверок по жалобам Госжилинспекция направила в суд материалы об административных правонарушениях. Рассмотрев их, мировой суд вынес решение об отстранении руководителя компании. Поданная директором жалоба на это постановление была оставлена судом без удовлетворения.

Этот случай стал одним из наиболее резонансных в практике привлечения к ответственности руководителей управляющих компаний в регионе и демонстрирует усиление контроля за деятельностью в сфере ЖКХ со стороны надзорных органов.