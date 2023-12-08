Жители деревни Малиновка под Челябинском остаются без света из-за сгоревшего трансформатора

На месте работают энергетики

Под Челябинском энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения в деревне Малиновка, сообщает пресс-служба местного филиала компании «Россети Урал».

«В условиях аномально низких температур были затруднения в использовании спецтехники при погрузке трансформатора. Из-за чего сроки восстановления электроснабжения были вынуждено откорректированы», — отмечают в пресс-службе. Сейчас энергетики пытаются установить новую трансформаторную подстанцию.

Напомним, около часа дня из-за морозов на подстанции перегорел трансформатор. В результате отключалась воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Шершневская». Без электроснабжения частично оставались жители населенных пунктов Малиновка, Западный и Женева Сосновского района Челябинской области. В большинство домов свет вернулся. Без электричества остается часть домов деревни Малиновка.

В пресс-службе также напоминают, что сообщить об авариях на сетях можно по единому телефону компании «Россети Урал»: 8-800-220-0-220. Энергетики компании работают в режиме повышенной готовности и готовы к ликвидации любых нештатных ситуаций.