Энергетики вернули свет в деревню Малиновка под Челябинском

Электроснабжение подключили по резервной схеме

Сегодня вечером, 8 декабря, энергетикам удалось восстановить электроснабжение в деревне Малиновка под Челябинском. Об этом сообщили в пресс-службе местного филиала компании «Россети Урал».



Днем восстановили электроснабжение большей части потребителей: в поселках Западный, Женева и частично в деревне Малиновка. Далее энергетики в условиях сильного мороза установили новую трансформаторную подстанцию, чтобы запитать оставшуюся часть потребителей.

«Сегодня в поселке Западном Сосновского района произошла авария. В связи с высокой нагрузкой вышла из строя трансформаторная подстанция в деревне Малиновка. Сотрудники "Россети Урал" экстренно выехали на место, по резервной схеме осуществили подключение электроснабжения. Также с целью бесперебойного обеспечения электричеством потребителей установлена новая трансформаторная подстанция. Лично был на объекте: несмотря на мороз, работы были организованы четко. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. Благодарю энергетиков за профессионализм и оперативную реакцию», — сказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Напомним, около часа дня из-за морозов на подстанции перегорел трансформатор. В результате отключалась воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Шершневская». Без электроснабжения частично оставались жители населенных пунктов Малиновка, Западный и Женева Сосновского района Челябинской области.

В пресс-службе также напоминают, что сообщить об авариях на сетях можно по единому телефону компании «Россети Урал»: 8-800-220-0-220. Энергетики компании работают в режиме повышенной готовности и готовы к ликвидации любых нештатных ситуаций.