Жители Челябинской области заметили свиристелей — предвестников весны

На самом деле эти птицы обитают в регионе уже второй месяц

Совсем недавно жители Челябинска заметили во дворе одного из домов стаю свиристелей. Птицы облюбовали деревья и охотно лакомились ягодами. Также свиристели были замечены жителями села Уйского. Этих птиц, кстати, называют предвестниками весны. Но, как рассказала журналисту ИА «Первое областное» руководитель Челябинского орнитологического сообщества Ирина Чухарева, в Челябинске их уже второй год подряд замечают в январе — самом холодном зимнем месяце.

«Впервые свиристелей увидели в январе 2023 года в одной из деревень в рамках Всероссийской акции „Серая шейка“. Раньше считалось, что сезон свиристелей — март-апрель, но и в этом году их снова заметили в январе. Я сама 16 января видела их в Ленинском районе, а 21 января — в районе ЧГРЭС»,— рассказала Ирина Чухарева.

По ее словам, на вопрос о том, как долго птицы пробудут в Челябинске, ответить сложно, поскольку зависит это от множества факторов.

«Ключевые факторы — это кормовая база и низкие температуры. Но у каждой птицы свой темперамент, свои ритуалы, предпочтения. Например, один свиристель может быстро поесть и полететь дальше. А другая птица устала больше, она немного поклюет, походит, опять поклюет. Кто-то, опять же, предпочитает светлое время суток, кто-то темное. Поэтому нельзя сказать, сколько времени они находятся в каком-то месте»,— уточнила Ирина Чухарева.

Что касается пьяных свиристелей, которых жители Челябинска могут встретить лежащими где угодно, то лучше их не трогать. По словам руководителя Челябинского орнитологического сообщества, некоторые люди берут и начинают их отогревать любыми способами. Делать этого не следует, поскольку, как правильно приводить их в чувство, знают только орнитологи. Лучше всего доверить это дело профессионалам.

Ранее в Челябинске заметили редкую птицу — гоголя. Он стал настоящей находкой для специалистов, поскольку на холодных зимовках в области гоголи останавливаются редко.