В Челябинске заметили редкую птицу гоголя

Утка одиноко плавала на реке Миасс

Челябинские орнитологи смогли поймать в объектив камеры редкую для города птицу — гоголя. В регионе он нечасто остается на зимовку. Сообщение об этом появилось в группе Челябинского орнитологического общества.

Гоголь стал настоящей находкой для специалистов по изучению птиц. На холодных зимовках в области они останавливаются редко, предпочитая перелетать поближе к южным российским морям. Челябинские орнитологи в течение двух дней зафиксировали 452 особи разных пород, гоголь стал единственным из них.

Несмотря на январские морозы и метели, орнитологи челябинского сообщества поучаствовали во всероссийской акции «Серая шейка 2024» и занялись учетом зимующих водоплавающих птиц. Всего за время учета активистами были отмечены 12 видов, оставшихся дожидаться весну на Урале.